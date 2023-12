Lesung zum Krimitag Mord und Totschlag im Rheinbacher Glasmuseum

Aber was fasziniert die Menschen eigentlich am Lokalkrimi? Gerd Engel von Rheinbach liest sieht dafür gleich mehrere Gründe. „Regionalkrimis funktionieren sehr gut, weil wir gute Autoren haben“, hält er in Bezug auf die Gäste fest. So punktet Herbert Pelzers vorgestellter Düren-Krimi „Rosental“ – benannt nach einem Euskirchener „Arme-Leute-Viertel“ – mit einer realistischen Zeitreise zum Tag des Pokalspiels Köln gegen Gladbach im Jahr 1973. „Da hat er viel Zeitkolorit eingefangen“, findet Engel. Er sieht gerade in solchen lebhaften Darstellungen ein Erfolgsgeheimnis: „Die Autoren kommen aus der Gegend und beschreiben sie authentisch. Die Leser können sich das dann bildlich vorstellen und freuen sich, wenn sie etwas wiedererkennen.“