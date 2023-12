Autobahn beim Kreuz Meckenheim gesperrt Kleintransporter und Lkw geraten auf A61 nach Unfall in Brand

An einem Stauende am Autobahnkreuz Meckenheim, ist am Dienstagnachmittag ein Kleintranspor mit einem Lkw kollidiert. Wie Monika Piel von der Autobahnpolizei Sankt Augustin vor Ort erklärt, war der Kleintransporter nach dem Aufprall in Brand geraten. Kurze Zeit später brannte auch der mit Elektroteilen beladene Lkw.