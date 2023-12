Nach Brand von Lkw und Kleintransporter A61 bei Kreuz Meckenheim wieder frei befahrbar

Update | Rheinbach · Die A61 in Fahrtrichtung Koblenz vor dem Kreuz Meckenheim war am Dienstagabend bis in die Nacht gesperrt. Ein Kleintransporter war mit einem Lkw kollidiert. Beide waren in Flammen aufgegangen.

13.12.2023 , 06:33 Uhr

Foto: Petra Reuter





An einem Stauende am Autobahnkreuz Meckenheim, ist am Dienstagnachmittag ein Kleintransport mit einem Lkw kollidiert. Wie Monika Piel von der Autobahnpolizei Sankt Augustin vor Ort erklärt, war der Kleintransporter nach dem Aufprall in Brand geraten. Kurze Zeit später brannte auch der mit Elektroteilen beladene Lkw. Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis Der Fahrer des Kleintransporters wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die 25-jährige Fahrerin des Lkw blieb unverletzt. Die Fahrerin hatte laut Polizei den Auflieger geistesgegenwärtig abgehängt und das Zugfahrzeug in sicherem Abstand abgestellt. Bei den Löscharbeiten nutzte die Feuerwehr nach eigenen Angaben Löschschaum. Auch eine Drehleiter war im Einsatz. Aufgrund von Bergungsarbeiten bleibt die Autobahn bis in die Nacht gesperrt. Erst gegen ein Uhr am Morgen wurde die Autobahn wieder freigegeben.

(ga)