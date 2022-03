Spätschäden der Flut : Malermeister spenden Farbe an Flutopfer in Niederdrees

Zwei Malerteams aus Gütersloh und Oelde haben Spenden in Form von Farben und Malermaterialien mitgebracht. Sie leisteten im Rheinbacher Stadtteil Niederdrees ehrenamtlich Hilfe bei der Sanierung. Foto: Saxler-Schmidt

Rheinbach-Niederdrees Vielen Häusern im Rheinbacher Stadtteil Niederdrees sieht man die Spätfolgen der Flut noch an. Zwei Malermeister aus Gütersloh und Oelde haben deswegen Farbe gespendet. Sie berieten vor Ort bei der Farbauswahl und unterstützten bei Malerarbeiten. Für die Niederdreeser kam diese Hilfe zur richtigen Zeit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gerda Saxler-Schmidt

Malermeister Werner Duhme ist nach Rheinbach gekommen, um zu helfen. Mit seinem Fachkollegen Thomas Gerke möchte er die Flutbetroffenen bei den Sanierungen im von der Flut betroffenen Niederdrees unterstützen. Die Malermeister aus Gütersloh und Oelde haben Arbeitsmaterial und viele helfende Hände mitgebracht.

Im Transporter, in dem die Malermeister nach Niederdrees gefahren sind, finden sich neben Silikat- und Dispersionsfarbe auch andere Materialien für Malerarbeiten. Die von der Flut betroffenen Niederdreeser nehmen die Sachspenden entgegen. Einige haben Schubkarren dabei, andere ihren Pkw. In Musterbüchern können die Niederdreeser auch Tapeten auswählen. Und nicht nur das: Malerteams sind gleich mitgekommen, um ehrenamtlich fachkundig bei der Sanierung zu helfen. Früh morgens sind sie losgefahren. „Das ist unser erster Einsatz in den Flutgebieten“, sagt Malermeister Gerke. Für ihn selbst und sein Team aus Meister, drei Gesellen und einem Auszubildenden sei der ehrenamtliche Einsatz selbstverständlich. „Und wir werden auf jeden Fall wiederkommen“, kündigt er an.

Hersteller leisten Gratis-Hilfe für die Flutopfer

Das ist auch für Malermeister Duhme klar, der schon zum zweiten Mal Spenden nach Rheinbach bringt. Die Farben sind Qualitätswaren, wie sie auch Handwerksbetriebe verwenden. Sie wurden auf Duhmes Initiative direkt von Herstellern gespendet, und teils speziell für Flutbetroffene produziert. Diese Farben sind mit dem Etikett „Gratis-Hilfe für die Flutopfer“ versehen. Über einen Kunden, dessen Schwiegereltern im Flutgebiet wohnen, habe er von der Situation in Niederdrees erfahren, erzählt Werner Duhme. Er nahm Kontakt zum ehemaligen Bürgermeister Stefan Raetz auf. Zusammen starteten sie die Aktion.

Neben den nötigen Werkzeugen gibt es für die Niederdreeser auch die Beratung vom Fachmann gleich dazu. Ein Kunde muss zum Beispiel auf 159 Metern Länge streichen. Duhme erklärt, dass man dafür sechs bis acht Eimer Farbe brauche. Der Mann ist gekommen, um einen Verwandten bei der Sanierung zu unterstützen. Dessen gesamter Keller ist durch eine Abrissfirma entkernt worden und befindet sich im Rohbauzustand.

Sanierung bis jetzt nur in Eigenleistung

Dem Kunden geht es wie den meisten Niederdreesern. So gut wie alle Häuser sind von der Flut betroffen. Und der Großteil der Niederdreeser steckt noch mitten in den Sanierungsarbeiten. Wie Elke und Guido Bartsch und ihrer Nachbarin Roswitha Molzahn, die auch zur Verteilung der Farbeimer gekommen sind. Familie Bartsch hat einen Bungalow, in dessen Keller auch Büro, Abstellräume und Waschräume waren. Der gesamte Keller sei bei der Flutkatastrophe mit brauner, schlammiger Brühe voll gelaufen. Zehn Innentüren sind verquollen.

Erst seit dem 28. Oktober gibt es im Haus wieder eine Heizung. „Wir sind seit dem 15. Juli im Keller mit der Sanierung beschäftigt und werden maximal das Material ersetzt bekommen“, erzählt der Hausbesitzer. Eine Elementarversicherung hatte die Familie nicht. Guido Bartsch beklagt: „Handwerker sind überhaupt nicht zu bekommen, alles geht nur in Eigenleistung.“

Der Keller im Haus von Renate Krämer war eineinhalb Meter hoch vollgelaufen. Die Schäden hat die Versicherung getragen. Schwerer getroffen habe es das Haus ihres Sohnes, wo die Flut weit größere Schäden verursacht hat.

Wie Renate Krämer relativieren viele Niederdreeser die eigenen Schäden. Sie vergleichen sich mit anderen, die es schlimmer getroffen hat. So auch Ortsvorsteher Holger Klöß: „Gott sei Dank war es bei uns nur der Keller, der aber bis unter die Decke“, berichtet er.

Corona zwingt Handwerksfirmen zum Umplanen

Seit der Flutkatastrophe habe es schon viele tolle Hilfen gegeben, wie Klöß berichtet. Viele ältere Leute würden sich, so der Ortsvorsteher, aber schämen, die Hilfen in Anspruch zu nehmen. Das habe sich bei den kostenlosen Mittagessen ebenso gezeigt wie bei der Verteilung von Holz. Als das Hilfszentrum Pallottikirche Rheinbach Spenden verteilte, hätten einige Niederdreeser diese dort abgeholt. Die Spenden haben sie dann in Niederdrees weiterverteilt.

Aktuelles Problem sei, so Holger Klöß, dass es keine Handwerker vor Ort gebe. Wenn Termine etwa mit Putzern schon vereinbart waren, müssten die wieder abgesagt werden, weil die Vorarbeiten, zum Beispiel durch Elektriker, nicht fertig sind. Das sei keine böse Absicht. Der Grund sei oft, dass Handwerksfirmen „zum Beispiel durch Corona ausgefallen sind“, erklärt er weiter. Vieles müsse daher auch weiter durch Privat- und Eigeninitiativen wie diese laufen. Nach wie vor hält der Ortsvorsteher es für besonders wichtig, sich zu treffen und auszutauschen. Das sei jedes Mal auch ein weiterer Schritt der Verarbeitung.