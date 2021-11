Unterstützung nach dem Hochwasser : Malteser eröffnen Fluthilfezentrum in Rheinbach

Rheinbach Die Malteser wollen Flutopfer in Rheinbach bei der Bewältigung der Hochwasser-Katastrophe unterstützen. Deshalb haben sie ein Fluthilfezentrum eröffnet.

Die direkten Flutschäden sind an vielen betroffenen Orten mittlerweile beseitigt. Opfer der Naturkatastrophe sind nun nicht mehr mit Schlamm schaufeln und Aufräumen beschäftigt. Doch die psychischen Probleme beginnen häufig erst jetzt: „Man merkt das auch in vielen anderen traumatischen Situationen. Die psychischen Probleme fangen erst deutlich später an“, erklärt Elke Friedrich, die das neue Fluthilfezentrum der Malteser in Rheinbach leitet. Wenn die akute Arbeit bewältigt sei und man Zeit zum Nachdenken habe, werde einem die Katastrophe häufig erst klar. Bei diesen und vielen anderen Dingen soll nun das Fluthilfezentrum helfen.

Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen

Dort soll es unbürokratische Hilfe, Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen und seelischen Schwierigkeiten geben. „Und bei vielen Sachen, von denen wir noch gar nichts wissen“, betont Friedrichs. Wer Hilfe braucht, könne sich mit jedem Problem an sie und ihre Kollegen wenden. Auch wenn es nur darum gehe, sich bei einem Kaffee zu unterhalten. Das gilt auch außerhalb der Öffnungszeiten, die noch nicht abschließend geregelt sind: „Wenn das Licht an ist, ist offen. Meine Nummer wird aber auch im Schaufenster sein. Dort kann man sich zu christlichen Stunden melden, auch wenn zu ist“, verspricht Friedrichs.

In den Räumen in der Hauptstraße 52 in Rheinbach haben die Malteser bis hin zu einer Spielecke für Kinder an alles gedacht. Was manchen Betroffenen insbesondere aus der Patsche helfen könnte: Dort können auch Anträge für die Soforthilfen der Aktion „Deutschland hilft“ beantragt werden. Diese sollen unbürokratischer auszufüllen sein, als die teils umfangreichen Formulare von staatlicher Seite.