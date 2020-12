Kostenpflichtiger Inhalt: Seniorenzentrum in Rheinbach : Malteser wissen nicht, wie lange Marienheim geschlossen bleibt

Das Marienheim in Rheinbach. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach Wie lange das wegen Krankheitsfällen geschlossene Marienheim in Rheinbach geschlossen bleiben muss, konnten die Malteser auf GA-Anfrage am Montag nicht sagen. Das Heim war am Freitag kurzfristig geschlossen worden.