Interview mit der Rheinbacher Schulleiterin Maria Orth „Früher war es einfacher, eine Grundschule zu verwalten“

Wenn Maria Orth am Ende des Schuljahres in den Ruhestand geht, verlässt sie nicht zum ersten Mal die katholische Grundschule St. Martin in Rheinbach in einen neuen Lebensabschnitt. Vor fast 60 Jahren war sie bereits hier – als Grundschülerin. Später kam eine kurze Zeit als Lehrerin, bevor sie nach einem Zwischenspiel in Alfter die Schulleitung übernahm. Zum Abschied von der Schule, an der sie fast ihr ganzes Leben verbrachte, sprach die 65-Jährige mit GA-Redakteurin Juliane Hornstein über das, was sich verändert hat, und Dinge, die geblieben sind. Und natürlich darüber, wie es ist, dort zu unterrichten, wo man selbst zur Schule ging.