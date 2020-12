Kostenpflichtiger Inhalt: Seniorenheim Rheinbach : Bewohnerin des Marienheims ohne Medikamentenplan und Reisetasche verlegt

Im Marienheim wird seit dem Wochenende vorrübergehend niemand mehr betreut. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach Ein Angehöriger schildert, wie er die Verlegung seiner demenzkranken Mutter aus dem Marienheim in Rheinbach erlebt hat. Das Heim hat dabei wohl vergessen, der 84-Jährigen eine Reisetasche zu packen. Auch ihr Medikamentenplan kam nicht im neuen Heim in Solingen an.