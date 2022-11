Foto-Fahndung der Polizei : Zwei Männer heben mit gestohlener Karte Bargeld ab

Rheinbach/Meckenheim Zwei bislang unbekannte Männer haben in Meckenheim Geld von einem fremden Konto abgehoben. Zuvor haben sie die Karte von einem Mann in Rheinbach gestohlen. Die Polizei hat nun Bilder der Verdächtigen veröffentlicht.

Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die erst eine Bankkarte gestohlen und mit dieser dann Geld abgehoben haben sollen. Wie die Polizei mitteilte, sollen die beiden Männer mit der Karte am 28. Oktober 2021 Geld an einem Geldautomat in Meckenheim abgehoben haben. Die Karte sowie eine Geldbörse soll zuvor einem 73-Jährigen in einem Supermarkt in Rheinbach gestohlen worden sein. Die Überwachungskamera hat die Täter aufgezeichnet.