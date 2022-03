Anstaltsleitung verhängt Lockdown light : Mehr als 200 Corona-Fälle in der JVA Rheinbach

Aktuelle Corona-Lage : Erstmals mehr als 300.000 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages Das RKI meldet erstmals in der Corona-Pandemie mehr als 300.000 neue Infektionen binnen eines Tages in Deutschland. Die Inzidenz ist ebenfalls auf einem Höchststand. Alle aktuellen Entwicklungen rund um die Pandemie sowie Fallzahlen finden Sie hier in unserem Liveblog.