Erdbeben-Messungen in Rheinbach In der Rheinischen Bucht bebt die Erde mehrmals pro Woche

Bad Neuenahr/Rheinbach · Entlang der Rheinischen Bucht bebt immer wieder die Erde – zuletzt am Dienstagnachmittag in Bad Neuenahr. Der Geologische Dienst NRW misst diese Beben unter anderem im Rheinbacher Höhenort Todenfeld. Wie das gemacht wird – und wie die Menschen in Bad Neuenahr das Beben erlebten.

29.11.2023 , 18:00 Uhr

So sieht das Erdbeben in Bad Neuenahr in der Messung des Geologischen Dienstes NRW aus. Untereinander stehen die Daten aus Rheinbach-Todenfeld (TDN), von der Wahnbachtalsperre (WBS), Großhau (GSH) und Hespertal (HES). Foto: Geologischer Dienst NRW

Von Juliane Hornstein und Thomas Weber

