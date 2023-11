Einsatz in Rheinbach-Oberdrees Mehrere Verletzte nach Zusammenstoß auf B266

In der Nacht auf Sonntag gegen 2.15 Uhr ist es infolge eines Wendemanövers auf der B266 in Rheinbach-Oberdrees zu einem Unfall mit drei Verletzten gekommen. Nach GA-Informationen ist ein Taxifahrer auf der B266 in einen Feldweg nach rechts abgebogen, um zu wenden und hat dabei das hintere Auto übersehen. Der 22-jährige Fahrer des nachfolgenden Autos stieß daraufhin mit dem Taxi zusammen und kam nach links von der Fahrbahn ab. An der Bushaltestelle „Rheinbach Hof Schurz“ kam das Auto dann zum Stehen. In beiden Autos lösten die Airbags aus.