Gerichtsverfahren in Bonn. Täter aus Rheinbach Verurteilter Sexualstraftäter soll vor Haftantritt ein weiteres Opfer missbraucht haben

Was in der Anklage steht, ist alleine schon schwer zu fassen: Ein heute 33-jähriger Rheinbacher soll ein zwölfjähriges Mädchen über Monate immer wieder zu sodomistischen und inzestuösen sexuellen Handlungen überredet haben. Der Mann wartete aber in dem Zeitraum, in dem sich die Taten zugetragen haben sollen, auf seinen Haftantritt. Am 30. September 2020 war er vor der zweiten Großen Strafkammer am Bonner Landgericht unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Seinerzeit hatte er seine eigenen Töchter nackt im Schlaf fotografiert und die Aufnahmen anschließend via Internet mit einer Bekannten aus der Pädophilenszene geteilt.