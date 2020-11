300 Edelkrebse in Teich bei Rheinbach eingesetzt : Mit einem landesweiten Projekt sollen die bedrohten Krebse in heimische Gewässer zurückkehren

Rheinbach Naturschützer setzen 300 Tiere in einem Gewässer bei Rheinbach aus. Wo genau bleibt zum Schutz der Tiere ein Geheimnis

Der Edelkrebs ähnelt einem Hummer in Kleinformat und lebte einst in vielen Bächen und Flüssen. Doch Gewässerverunreigungen, das Abfischen durch den Menschen, Uferbegradigungen, natürliche Fressfeinden wie Aal, Zander, Barsch und vor allem die Krebspest hatten ihm laut Naturschutzbund NRW so zugesetzt, dass es heute nur noch wenige Edelkrebsbestände gibt. Auch in Oberläufen von Bächen oder in Tümpeln, Teichen und Seen in der Voreifel wurde der Krebs lange Zeit nicht mehr gesehen.