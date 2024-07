Entscheidung im Rheinbacher Rat So steht es um eine mögliche Notunterkunft in der Merzbacher Schulturnhalle

Die Containeranlage am Rheinbacher Schornbuschweg wird erweitert, um Platz für mehr Geflüchtete zu schaffen. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen. Diskussionsbedarf und geteilte Meinungen gab es zur Frage, ob die Turnhalle der katholischen Grundschule Merzbach weiterhin als Notunterkunft vorgehalten wird. Am Ende stimmte hier die Mehrheit der Ratsmitglieder dagegen – auch wenn Bürgermeister Banken betonte, welche Folgen das haben könnte.