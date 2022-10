Initiative für Umweltschutz : Rheinbacher säubern im Vorbeispazieren ihre Stadt

Rheinbach Regelmäßige kleine Aktionen können Großes bewirken. Die Initiative „Rheinbach ohne Plastikmüll“ hat einen einfachen Vorschlag und hilft gerne allen, die mitmachen möchten.

Ein einfaches Konzept

„Einfach, da, wo ich gerade spazieren gehe, Müll aufsammeln“, erklärt Sabine Post das einfache Konzept. Sie ist nicht die einzige, der in der Initiative Aktiven, die es so macht. Wobei die Ausgestaltung unterschiedlich sein kann. Margret Krieger ist Rentnerin. Sie geht mit Warnweste und Greifer los. Manch anderer nimmt nur eine kleine Tüte mit. Während einige immer wieder neue, umfangreiche Spazierwege suchen, geht beispielsweise Birgit Nagel regelmäßig den gleichen Weg mit dem Hund. Was aber allen aufgefallen ist: „Es ist unheimlich viel Müll.“ Gut, dass hier der Baubetriebshof der Stadt Rheinbach behilflich ist. Denn den können die Müll-Spaziergängerinnen anrufen, damit volle Säcke abgeholt werden. Je nach Menge sei die Entsorgung in der eigenen Tonne sonst schwierig. Kleinere Mengen nehmen sie aber schon mit – oder entsorgen sie in öffentlichen Mülleimern.