Häuserfassaden beschädigt : Mehrere Mülltonnen haben in der Nacht in Rheinbach gebrannt

Diese Hausfassade in der Weiherstraße in Rheinbach wurde durch eine brennende Mülltone beschädigt. Foto: Axel Vogel

Rheinbach In Rheinbach haben in der Nacht auf Mittwoch mehrere Mülltonnen gebrannt. An zwei Häuserfassaden entstand dabei ein Schaden. Das Feuer hatte sich von den Mülltonnen aus auf die Häuser ausgebreitet. Die Polizei sucht nach Zeugen.



In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden der Polizei in Rheinbach mehrere Mülltonenbrände gemeldet. Laut Polizeiangaben waren die Straßenzüge zwischen der Weiherstraße, Pfarrgasse, Bachstraße, Palottistraße und dem Bürgerhaus betroffen. Dabei wurden an zwei Stellen auch Gebäudefassaden beschädigt.

Nahe der Weiherstraße breitete sich der Mülltonnenbrand auf die Dämmung einer Hausfassade aus. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Auch in der Bachstraße wurde die Außenseite eines Gebäudes durch das Feuer einer brennenden Mülltonne beschädigt. Hier wurde ein geschätzter Gesamtsachschaden von etwa 15.000 Euro festgestellt.

Das zuständige Kriminalkomissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die in der Nacht zwischen 3 und 4 Uhr Beobachtungen im Zusammenhang mit den geschilderten Taten gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 150 bei der Kripo zu melden.

