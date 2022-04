Feuer an Mülltonnen in Rheinbach : Polizei und Stadt kontrollieren nach Bränden verstärkt

Feuer an Mülltonnen in Rheinbach

Das Haus an der Gerbergasse in Rheinbach ist nach dem Mülltonnenbrand vorerst unbewohnbar. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Beamte der Polizeiwache und Mitarbeiter des städtischen Ordnungsaußendienstes sind nach den Mülltonnebränden verstärkt in der Innenstadt präsent, um weitere Brandstiftungen zu verhindern. Die Polizei hat bereits einige Hinweise erhalten.

Die Polizei sucht weiter intensiv nach dem oder den Tätern, die in der Rheinbacher Innenstadt Mülltonnen in Brand setzen. „Wir ermitteln in alle Richtungen und haben auch schon einige Hinweise erhalten“, sagte Simon Rott, Sprecher der Bonner Polizei, dem General-Anzeiger. Eine konkrete Spur habe sich dadurch aber noch nicht ergeben. In jedem Fall hätten die Beamten die Situation im Blick: „Die Kollegen im Nachtdienst sind natürlich besonders sensibilisiert, wenn sie in der Rheinbacher Innenstadt Streife fahren.“

Am Abend des Ostermontags war erneut eine Mülltonne angezündet worden. Diesmal an der Straße Vor dem Voigtstor. Die Feuerwehr konnte die Tonne noch vom Gebäude wegziehen und so verhindern, dass ein größerer Schaden entstand. Bereits am 12. April war an einem Mehrfamilienhaus an der nicht weit entfernten Gerbergasse ein großer Schaden durch angezündete Mülltonnen entstanden.