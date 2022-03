Neue Musikschulleiterin Claudia Metzen : Musikschule der VHS Voreifel sieht sich gut aufgestellt

Rheinbach Claudia Metzen startete als neue Musikschulleiterin kurz nach der Flut. Unterdessen schaut sie auf eine gut aufgestellte Musikschule und stellt vor, was sie sich für die Zukunft wünscht.

Trotz aller Hürden resümierte die neue Leiterin ihren Start als positive Phase, in der man so gut wie möglich durchgekommen sei. „Durch die stellvertretende Musikschulleitung in Frechen, die ich vorher innehatte, wusste ich, was auf mich zukommt“, sagte die vor einigen Jahren in die Eifel gezogene Kölnerin. Unterrichtspläne, Anzahl und Fachschwerpunkte der Lehrkräfte und natürlich die Ensembles und das Instrumentenangebot sowie die Entwicklung der Musikschule insgesamt im Blick zu haben, gehören zu ihren Aufgaben.