Mutmaßliche Brandstiftungen : Feuerwehr in Rheinbach muss mehrfach eingreifen

Rheinbach Drei Müllbehälter haben am Sonntagabend in Rheinbach gebrannt. Die Feuerwehr löschte auf dem Gelände eines Supermarktes und in der Dahlienstraße. Das es sich um Brandstiftung handelt, scheint wahrscheinlich.

In Rheinbach musste die Feuerwehr am Sonntagabend gleich zu drei Einsätzen ausrücken. Wie Feuerwehrsprecherin Katharina Knoch mitteilte, habe es gegen 18 Uhr Brände an Müllcontainern und -behältern am Rheinbacher Bahnhof, auf dem Gelände eines Supermarktes und in der Dahlienstraße gegeben. Ohne große Schwierigkeiten konnten die Wehrkräfte die Flammen in der Dahlienstraße und am Supermarkt unter Kontrolle bringen. Der Brand am Rheinbacher Bahnhof war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht worden.