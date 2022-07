Flutschaden in Rheinbach : Zahnärztin sieht ihr Lebenswerk zerstört

Foto: privat

Rheinbach Eine Rheinbacher Zahnärztin sieht nach der Flut ihr Lebenswerk zerstört. Warum das so ist, berichtet sie dem GA.



Die Vorwürfe, die eine Rheinbacher Zahnärztin erhebt, wiegen schwer: Nach der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Sommer sei auch ihre Zahnarztpraxis in Mitleidenschaft gezogen worden. Weil aber ihr Vermieter den Schaden nicht anerkennen wolle, habe sie die Praxis Anfang Juni schweren Herzens schließen müssen. Mit einigen Stammpatienten praktiziert die 62-Jährige seither bei einem Kollegen in Duisdorf.

So wie es aussieht, könnte der Schaden tatsächlich auf den Starkregen zurückzuführen sein, der am 14. und 15. Juli vergangenen Jahres für zahlreiche katastrophale Überschwemmungen in der gesamten Region gesorgt hat. Falls das Gebäude allerdings in Mitleidenschaft gezogen wurde, waren die Schäden jedenfalls – anders als an der Hochschule nebenan und anderen benachbarten Gebäuden – nicht sofort zu erkennen. Offenbar war es mehrere Tage unmöglich, das Objekt zu erreichen. Nachdem das – wie die Mieterin angibt – nach sechs Tagen wieder möglich gewesen sei, seien aber zunächst keinerlei Schäden zu erkennen gewesen.

Schimmelbildung im Gebäude

Erst im Oktober vergangenen Jahres soll dann der Vermieter des Objekts die Zahnärztin darauf aufmerksam gemacht haben, dass im Foyer des Gebäudes Schimmelbildung erkennbar sei. Die Schuld daran habe er ihr gegeben, so die Zahnärztin. Ihre Angestellten hätten entweder zu feucht gewischt oder eine Topfpflanze zu stark gegossen.

Als ein von ihrer Praxisinhaltsversicherung beauftragter Gutachter beides als Ursache ausgeschlossen habe, sei ein neues Argument gefolgt: Der Schaden gehe auf eine nicht einwandfrei funktionierende Hebeanlage zurück, die das Abwasser der Praxis in den Kanal pumpen soll. Offenbar liegt das Niveau des Praxisbodens unterhalb des Abwasserkanals.

Grundsätzlich unplausibel scheint keine der beiden Sichtweisen zu sein. Die Praxisinhaberin hat allerdings in der Zwischenzeit ein Gutachten in Auftrag gegeben, aus dem hervorgeht, dass das Gebäude im Außenbereich weder gegen drückendes Wasser noch gegen normalen Feuchtigkeitseintritt abgedichtet ist.

Gutachten listet Mängel auf

Der Anwalt des Vermieters bestätigte dem GA auf Nachfrage, dass sein Mandant den Schaden nicht auf das Hochwasser, sondern auf die nicht ordnungsgemäß gewartete Hebeanlage zurückführe. Zu dem Inhalt des von seiner Mieterin in Auftrag gegebenen Gutachtens könne er sich aber nicht äußern. Er sei ihm nämlich schlicht und einfach nicht bekannt. Trotz mehrmaliger Aufforderung sei weder ihm, noch seinem Mandanten das Dokument zur Verfügung gestellt worden.

In dem Gutachten werden klare Mängel in der Ausgestaltung des „doppelten Bodens“ benannt, der außer unter den Praxisräumen offenbar im gesamten Erdgeschoss des zweistöckigen Gebäudes aufgeständert wurde: Das Gebäude liege unter der Rückstauebene des Kanals, heißt es in dem Gutachten, das dem GA vorliegt.

Abwasser könne von außen über den Kanal in die Hausanschlussleitung zurückdrücken und so für einen Rückstau der Abwasserleitungen sorgen. Dafür seien die verbauten Rohre aber nicht geeignet. Außerdem fehle eine Innenabdichtung der Bodenplatte; die bodentiefen Fenster seien zudem weder wind- noch schlagregendicht. Weiter mangele es an einer ausreichenden Schall- und Wärmeisolierung.

Allerdings – darauf wird in dem Gutachten auch hingewiesen – lag dem Sachverständigen kein Bauplan des Entwässerungssystems vor und ein möglicherweise vorhandener Revisionsschacht mit eingebauter Rückstauklappe sei dem Sachverständigen weder gezeigt worden, noch gehe dieser aus dem Praxisplan hervor.

Ärztin sieht ihr Lebenswerk zerstört

Die Praxisinhaberin ist mittlerweile erkennbar verzweifelt. Sie sieht mit der verlorenen Praxis auch ihr berufliches Lebenswerk zerstört. Eine Versicherung, die die mit dem Praxis-Ausfall verbundenen Kosten erstatten würde, hat sie nämlich nicht. Mittlerweile haben ihr alle Mitarbeiter gekündigt. Die langfristig gemieteten Räume hatte sie von Dezember 2011 bis zum April 2012 auf eigene Kosten zur Praxis ausbauen lassen. Damals, so erinnert sie sich, sei der Vermieter äußerst angetan gewesen, weil er für die im Jahr 2010 entstandenen Büroräume endlich einen langfristigen Mietvertrag abschließen wollte.