Vereinsleben nach der Flut Die Oberdreeser Schützen schießen endlich wieder um Ostereier

20 Punkte am Schießstand erzielen, das kann doch gar nicht so schwer sein. Am besten wären ja noch mehr, aber ab 20 Punkten aus drei Schüssen – einer Serie – winkte am Sonntag im Vereinshaus der Oberdreeser Schützen bereits ein Osterei. Das Ergebnis nach drei Serien im Selbstversuch war allerdings ernüchternd: Mit Mühe und Not kam ein buntes Ei dabei herum. Das darf man eigentlich niemandem erzählen, so peinlich ist das, aber wir sind ja hier unter uns.