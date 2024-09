Kleinkunst in der Region Nachwuchskünstler erobern die Region: Bühnen, Chancen und Erfolge

Region · Ob auf der Tanzbühne in Bad Honnef, der Schauspielschule in Siegburg oder im neu eröffneten Theater in Rheinbach – die Region bietet Nachwuchskünstlern vielfältige Möglichkeiten, sich zu zeigen. Vom ersten Auftritt bis zur professionellen Bühne: Der General-Anzeiger hat nachgefragt, wo junge Talente heute Chancen haben, ihre Kreativität zu entfalten.

15.09.2024 , 05:00 Uhr

Damit der Gag im Wortsinn nicht in die Hose geht, probieren Markus Maria Profitlich und seine Bühnenpartnerin und Ehefrau Ingrid Einfeldt die neuen Programme stets vor Publikum auf. So fand die „Welturaufführung“ von „Mensch Markus: Party!“ in Thomasberg statt – einen Tag vor der Deutschlandpremiere im Kölner Senftöpfchen. Foto: Frank Homann