Kostenpflichtiger Inhalt: Naturschutz in Queckenberg : Trafoturm soll Rückzugsort für Vögel werden

Der frühere RWE-Traforturm prägt das Ortsbild von Queckenberg. Foto: Axel Vogel/AXEL VOGEL

Rheinbach-Queckenberg Nach dem Willen des Nabu soll der alte Trafoturm in Rheinbach-Queckenberg keinesfalls abgerissen werden. Die Chancen für einen Erhalt stehen gut.



Wenn man so will, ist der ausgediente Trafoturm in Queckenberg das heimliche Wahrzeichen des Rheinbacher Ortes. Fährt man in den Ort hinein, ist der Bau am Friedhof praktisch nicht zu übersehen. Doch seit rund fünf Jahren ist der in den 1920er Jahren von der damaligen Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk AG (RWE) gebaute Turm quasi nutzlos.

„Durch die Aufstellung beziehungsweise Inbetriebnahme einer modernen kompakten C-Trafostation im Jahr 2015 wurde die Nutzung des Turmgebäudes zu Versorgungszwecken bei Demontage der technischen Anlagen aufgegeben“, hatte der jetzige Eigentümer Westnetz Mitte März in einem Brief an die Stadt Rheinbach geschrieben, der dem GA vorliegt.

Umweltschutz seit 1911 Nabu-Kreisgruppe Bonn ist auch im Kreis aktiv Die Kreisgruppe Bonn des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) besteht seit 1911. Der Aktionsradius beschränkt sich allerdings nicht auf die Stadt Bonn, auch im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis sind die Umweltschützer aktiv. Nach eigenen Angaben ist der Nabu Bonn mit über 2700 Mitgliedern der größte Naturschutzverband der Region. Zu den Aufgaben gehören die Betreuung von mehr als 50 ökologisch wertvollen Flächen, Artenschutzprogramme, Exkursionen und Vorträge, Bildungsveranstaltungen für Kinder oder auch Stellungnahmen zu Planungsvorhaben. Die Geschäftsstelle befindet sich in Swisttal-Dünstekoven, Waldstraße 31. meu

Erfolgreiche Beispiele in Ludendorf oder Merl

Aus Sicht von Hans Troullier von der Kreisgruppe Bonn des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) könnte der Turm nun abgerissen werden. Doch genau das will er verhindern. Und zwar, indem der Nabu den Turm übernimmt und für Natur- und Artenschutzprojekte nutzt – so wie der Nabu das bereits mit den drei ausrangierten Trafotürmen in Klein-Altendorf, Ludendorf und Merl tut sowie in Gielsdorf plant.

Doch das Problem ist laut Troullier: „Die Stadt Rheinbach müsste als Grundstückseigentümerin zuvor auch das Eigentum an dem Turm von Westnetz übernehmen und dann an die Nabu-Kreisgruppe Bonn verpachten“. Dieser übernimmt in der Folge den Einbau einer zweiten Decke, die Ausrüstung mit Nisthilfen für Vögel, deren Pflege und die Anbringung von Informationen für Passanten.

Westnetz signalisiert Bereitschaft

In besagtem Schreiben hatte Westnetz bereits erklärt, dass keine Kosten für die Übertragung fällig würden. Edith Feuerborn, Pressesprecherin von Westnetz, bestätigte auf Anfrage, dass der Ball bei der Stadt liege. „Wir haben als ehemaliger Nutzer der Stadt Rheinbach die Gebäudeübertragung angeboten“, sagt sie. Westnetz könne nicht über die Nachnutzung entscheiden, sei zu einer symbolischen Ein-Euro-Übertragung sowie zu einer Bezuschussung bereit, wenn es zu einer Nachnutzung durch den Nabu käme: Feuerborn: „Bei einem solchen Projekt würde schließlich etwas Gutes für Greifvögel getan.“

Bei der Stadt ist das Anliegen auf offene Ohren gestoßen. „Wir werden den Trafoturm übernehmen und dann dem Nabu zur Verfügung stellen“, teilt Bürgermeister Stefan Raetz auf Anfrage mit. „Gerade dem Vogelschutz muss in der heutigen Zeit hohe Priorität eingeräumt werden. Die gute Entwicklung in Klein-Altendorf zeigt, dass die alten Trafotürme hierfür hervorragend geeignet sind“, so Raetz weiter.

Rückzugsräume für Vorgel gehen verloren

Dass sich mit solchen ausrangierten Bauwerken in Sachen Artenschutz etwas bewegen lässt, steht für Troullier außer Frage. Beispielsweise wurde der Turm in Klein-Altendorf mit vereinten Kräften umgebaut und mit Nisthilfen für Schleiereulen, Turmfalken, Mauerseglern oder Mehlschwalben ausgestattet. Auch Sperlinge sind hier mittlerweile zu Hause. Aus Sicht von Troullier sind diese von Menschen gemachten Angebote mittlerweile besonders wichtig.

Hausmodernisierungen, Dachausbauten und die gesetzlich geforderten Wärmedämm-Maßnahmen zur Energieeinsparung vernichteten jedes Jahr viele Nistplätze, Brutstätten und Tagesverstecke von geschützten Vögeln und Fledermäusen. Ohne warme und zugluftfreie Sommer- und Winterquartiere in Dachböden, Fassaden- und Mauerspalten haben die Tiere laut Troullier kaum Überlebenschancen.