Ausstellung in Rheinbach Neue Mitglieder des Kunstforums `99 stellen im Juni ihre Werke aus

Die ehemaligen „Ost-Ampelmännchen“, die nach der Wende Markus Heckhausen in Berlin zu einer eigenen Marke entwickelte, haben es seit Jahren Bernhard Schröder angetan. Er setzt sie, ein wenig verschlankt, in immer wieder neue Themenkomplexe ein. Mal tauchen sie in Gruppen, mal einzeln auf, mal stehen sie als „Ampelmännchen und Ampelfrauchen“ im Vordergrund, mal sind sie nur schemenhaft zu erkennen. So auch bei den Werken „Vernetzt“, „Schattierungen“ und „Farbreste“. Ins Auge fällt sein Werk „Türmenschen“, auf dem in farblich unterschiedlichen Balken Frauen und Männer in stilisierenden Posen zu sehen sind.