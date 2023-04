Wiederaufbau in Rheinbach So geht es mit den Grundschulen St. Martin Rheinbach und Flerzheim weiter

Allerdings gab es gerade an dieser Variante auch etliche Punkte, die der Schulgemeinschaft Sorgen bereiten, wie sich Schulleiterin Maria Orth zu Wort meldete. Vor allem die Aufstockung der Turnhalle für Verwaltungsräume lehnte sie ab: „Die Schulleitung gehört ins Herz der Schule.“ An diesem abgelegenen Ort sei sie aus pädagogischen und schulleitungstechnischen Gründen nicht gut untergebracht. Außerdem seien in den Plänen am Ende nur drei Betreuungsräume übrig, in denen aber zwingend Mensa und Küche untergebracht werden müssten. Und Fachräume fehlten ganz. Ganz zu schweigen von den möglichen Kosten für Sanierungen in den bestehenden Gebäuden, die über kurz oder lang auf jeden Fall anstehen. Sie sei fast so weit zu sagen: „Lasst uns einen Strich unter diese Schule machen.“ Auch wenn dann möglicherweise eine ganze Grundschülergeneration in einer Containerschule unterrichtet würde.