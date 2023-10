Neubesetzung im Rathaus Wie in Rheinbach die Suche nach einem neuen Kämmerer läuft

Ob Verkehrsentwicklung oder soziale Projekte: Am Ende hängt in einer Kommune alles am Geld. Daher ist der Posten des Kämmerers, des Zuständigen für Konten und Finanzen, so wichtig. In Rheinbach müssen diese Aufgaben allerdings seit Monaten von anderen Mitarbeitenden im Rathaus übernommen werden. Seit Ende April ist die Stelle vakant. Immerhin: Wie Rheinbachs Erste Beigeordnete im Gespräch mit dem GA mitteilte, deute sich im laufenden Einstellungsverfahren ein gutes Ergebnis an. Die Entscheidung über die Neubesetzung des Kämmerer-Postens könnte schon bei einer Sondersitzung des Stadtrates Ende Oktober auf der Tagesordnung stehen.