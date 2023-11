Heimatgefühle Neuer Kalender zeigt Rheinbach von seinen schönsten Seiten

„Ich stamme aus einem sehr kleinen Ort im Westerwald und empfinde Rheinbach als Stadt, in der man alles hat, was man braucht“, sagte Warkentin, der immer neue Perspektiven in der Glasstadt sucht. Künstlerisch ging es dem 26-Jährigen darum, „einen modernen und trotzdem klassischen Stil in meine Bilder zu bringen.“ Da der Westerwälder und seine Frau in Rheinbach bleiben möchten, darf man hoffen, dass der junge Mann seine Fotokunst auch in den nächsten Jahren in den Dienst der Stiftung stellt.