Gestaltung der Ortsmitte : Niederdrees eröffnet neuen Dorfplatz

Rheinbach-Niederdrees Der Rheinbacher Stadtteil Niederdrees hat jetzt seinen neuen Dorfplatz eröffnet. Bei der Gestaltung wurden mehrere Ideen der Bürger umgesetzt. Unter anderem gibt es einen neuen Brunnen, klimaresistente Bäume und bienenfreundliche Stauden.

Es ist eine dieser Verwandlungsgeschichten vom „hässlichen Entlein“ zum „schönen Schwan“: Aus dem in die Jahre gekommenen Dorfplatz in der Niederdreeser Ortsmitte ist ein attraktiver Begegnungsort und Festplatz geworden. Das erste Fest galt jetzt der offiziellen Eröffnung des neuen Dorfmittelpunktes des 430-Seelen-Ortes zwischen Kirche, alter Schule, Feuerwehrgerätehaus und Spielplatz. Den symbolischen Part hielt Vizebürgermeister Karl-Heinz Kerstholt buchstäblich in Händen: Er öffnete eine große Geschenkschleife, die den Brunnenstein umschloss – und wie durch Zauberhand sprudelte das Wasser aus dessen Mitte.