Rheinbacher starten Briefaktion : Niederdreeser verschicken 200 Briefe für den Dorfplatz

Rheinbach Für die Niederdreeser war es eine kleine Sensation, als das Land vor einigen Wochen Fördermittel für die Umgestaltung des Dorfplatzes im 450-Seelen-Ort bewilligte. Für das Projekt aus der Mitte der Dorfgemeinschaft sucht diese nun weitere Sponsoren.

Holger Klöß hatte am Freitagnachmittag einen Korb randvoll mit Briefen in der Hand. 200 Umschläge wollte der Niederdreeser Ortsvorsteher bei der Postbankfiliale an der Pützstraße abgeben – doch diese machte ihm einen Strich durch die Rechnung. „Aus betrieblichen Gründen geschlossen“ stand an der Tür. Doch davon lässt sich das Team um Klöß nicht aufhalten, schließlich haben die Niederdreeser eine Mission: Sponsoren für die innovative Neugestaltung ihres Dorfplatzes zu finden.