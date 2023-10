Katastrophenübung Notfall-Selbsthilfe für Bürger: Rheinbach probt den Ernstfall

Es ist Nachmittag, die Warn-App „Nina“ hat bereits eine Meldung ausgegeben. Vor dem 14. Juli 2023 hätte diese vermutlich kaum jemanden beunruhigt, doch nach der verheerenden Flutkatastrophe an jenem Sommertag fällt die Reaktion anders aus: Alle offiziellen Stellen werden in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Im Fokus der Aktivitäten, die nun in Gang gesetzt werden, stehen das Rathaus, die Feuerwache in der Kernstadt und die Madbachhalle in Queckenberg.