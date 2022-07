Nürburgring in der Eifel : Team der Rheinbacher Feuerwehr startet bei Rad am Ring

Foto: Axel Vogel

Nürburgring Ein Team der Rheinbacher Feuerwehr startet am Wochenende bei „Rad am Ring“. Die Veranstaltung ist ein Radsport-Event, das seit 2003 auf dem Nürburgring in verschiedenen Disziplinen bereits zum 17. Mal ausgetragen wird.



Kernstück sind die 24-Stunden-Rennen für Rennradfahrer und Mountainbiker. Die Rennrad-Strecke führt sowohl durch die hochmoderne Formel-1-Arena als auch über die legendäre Nordschleife. Der Kurs für die Mountainbiker starteten auf der Grand-Prix Strecke und führt rund um die berühmte Nürburg durch den Eifler Wald. Laut Michael Fröhner, der zum Team der Rheinbacher Feuerwehr gehört, konzentriert man sich ebenfalls auf das 24-Stunden-Rennen, das am Samstagmittag gegen 13 Uhr für die Rennradfahrer und Mountainbiker startet.

Der Ablauf wird für die Rheinbacher so aussehen: „Jeder fährt ein oder zwei Runden, je nach körperlicher Verfassung, und hat dann zwischen zwei und vier Stunden Pause“, erklärt Michael Fröhner.

Für die Mountainbiker wie Fröhner, ist die Runde 8,6 Kilometer lang und führt über 179 Höhenmeter. Dann wird die Trinkflasche im Ziel als eine Art Transporter an den nächsten Teamkollegen übergeben und der macht sich dann auf die Runde beziehungsweise die Runden. Derweil können sich die anderen Fahrer eine Ruhepause gönnen. Für die Rennradfahrer ist eine Runde auf dem Ring 26 Kilometer lang, und besteht aus 92 Kurven und 560 Höhenmetern.