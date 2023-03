Kneipen in Rheinbach Wie das Rheinbacher Nachtleben auch ohne Discothek funktioniert

Freitagabend auf der Grabenstraße: Dicke Regentropfen fallen vom wolkenverhangenen Himmel. Im Moon-Club ist es finster. Auf den Treppenstufen im Eingangsbereich der Diskothek hocken zwei Jugendliche und rauchen Zigaretten. Die Türen sind verschlossen, so wie jede Nacht seit der Flutkatastrophe im Sommer 2021, bei der die Diskothek verwüstet wurde. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen mehr aus Rheinbachs einziger Diskothek. Dort, wo früher mal Studierende und Abiturienten ausgelassen feierten, herrscht heute tote Hose. Ist nachts nichts mehr los in Rheinbach? Nicht ganz, zumindest in den Kneipen der Stadt.