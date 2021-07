Oberdreeser Flutopfer suchen Unterkunft : Viele Senioren wissen nicht wohin

Rheinbach-Oberdrees Vier ältere Ehepaare aus Oberdrees leben nach der Hochwasser-Katastrophe im Jugendwohnheim in Rheinbach. Ihre Übergangsbleibe müssen sie voraussichtlich bald räumen. Allerdings fehlen die Alternativen für eine adäquate Unterbringung.

Eine Rückkehr nach Hause ist ungewiss

Nach Hause können sie aktuell alle nicht. Drei Ehepaare möchten nicht namentlich genannt werden. Eine der Frauen, 78 Jahre alt und einen Ehemann mit Parkinson an ihrer Seite, berichtet von ihrer Wohnsituation zu Hause in Oberdrees: „Der Keller steht noch unter Wasser, überall schimmelt es. Am Dienstag waren Gutachter vor Ort und haben uns gesagt, dass wir mindestens ein halbes Jahr nicht in unser Fachwerkhaus zurückkehren können. Wenn überhaupt.“ Wie zwei weitere Paare sind sie, zu ihrem großen Glück, elementarversichert. Eine völlige finanzielle Katastrophe dürfte also nicht drohen. Das ändert nichts daran, dass keines der Paare weiß, ob es jemals in sein Haus zurückkommt.