Öffentliche Toiletten Wo man in Rheinbach kann, wenn man mal muss

Besagte Toilettenanlage ist schon etwas Besonderes: Nicht viele Städte dürften über WCs in einem historischen Stadtturm verfügen. Untergebracht ist die Anlage im „Windmühlenturm“ an der Ecke Weiherstraße und Himmeroder Wall, dem niedrigen Rest eines Turmes der Stadtmauer, der so manchmal den Spitznamen „Pinkelturm“ ertragen muss. „Der Zustand und die Anzahl der Toiletten ist in jeglicher Hinsicht verbesserungswürdig“, schrieb die SPD in ihrem Antrag an den Rat über die Anlage. Ihr Wunsch: Die Stadt möge bitte eine Sanierung und den Bau einer selbstreinigenden Anlage in den Haushaltsplan aufnehmen. Ob das geschieht, wird demnächst der zuständige Ausschuss für Standortförderung und Feuerwehr beraten. Der Stadtrat verwies den Antrag dorthin. Aber wie ist die Lage derzeit?