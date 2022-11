20 Jahre Orchesterprojekt : Musiker von Tomburg Winds ließen sich nicht unterkriegen

Rheinbach Die drei Ensembles der Tomburg Winds haben ihr Konzert zum 20-jährigen Bestehen nachgeholt – obwohl die Solistin ausfiel.

Erst musste das Jubiläumskonzert pandemiebedingt verschoben werden, zwei Jahre später ist jetzt auch noch kurz vor dem Auftritt die Solistin Judith Stapf ausgefallen. Trotzdem haben sich die Tomburg Winds am Samstag nicht unterkriegen lassen. Der musikalische Leiter Adi Becker zeigte sich zufrieden mit der Flexibilität des Orchesters und mit der Entwicklung der Musikensembles in den vergangen Jahren. Musikschulleiterin Claudia Metzen verglich den unvorhergesehenen Ausfall mit der Weltraummission Apollo 13.

Wie die legendäre Raumkapsel erreiche auch dieses Konzert sein Ziel nicht vollständig, so Metzen. Grund dafür war die krankheitsbedingte Absage der Solistin rund 24 Stunden vor Konzertbeginn. Die Musiker der Tomburg Winds reagierten flexibel und ersetzten den Violinen-Soloteil von Stapf durch die selbst gespielten Stücke „Wizard of Oz“ und „Moment for morricone“.

Die wichtigsten Gründer der Tomburg Winds seien Georg Heide und Claus Kratzenberg, erzählte Adi Becker am Konzertabend. Entwickelt wurden die heutigen Ensembles laut dem Leiter des symphonischen Blasorchesters als Nachwuchsorchester zusammen mit der Fidelia Wormersdorf. Als Becker vor 15 Jahren zu den Musikern stieß, habe er die ersten Big-Band-Workshops initiiert. Aus der musikalischen Förderung entwickelte sich im Laufe der Zeit das Jugendorchester, in dem inzwischen zusätzlich viele dem Orchester fest verbundene Erwachsene spielen. Dennoch sei das Orchester „immer noch jung“, sagte der 54-jährige.

Junge Musiker mit einer fundierten Ausbildung auf dem Niveau einer guten Unterstufe, beschrieb Becker den Stand des Nachwuchses vor 15 Jahren. Zuletzt habe das Orchester am Deutschen Musikfest 2019 in Osnabrück in der Oberstufe – und damit der zweithöchsten Stufe – gespielt. „Das ist schon eine sehr hohe Stufe“, betonte Becker. Nachdem die Musiker mit den höchsten Punktzahlen in allen Wertungsbereichen und insgesamt mit über 95 von 100 Punkten glänzten, erhielt Becker den Hinweis der Jury, dass eine zukünftige Teilnahme in der Höchststufe sinnvoll sei. „Ein Top-Niveau“, kommentierte der Leiter nicht ohne Stolz. rep