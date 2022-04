Einsatz an Ostermontag : Schon wieder brannte eine Mülltonne in Rheinbach

Häuserfassaden beschädigt : Mehrere Mülltonnen haben in der Nacht in Rheinbach gebrannt In Rheinbach haben in der Nacht auf Mittwoch mehrere Mülltonnen gebrannt. An zwei Häuserfassaden entstand dabei ein Schaden. Das Feuer hatte sich von den Mülltonnen aus auf die Häuser ausgebreitet. Die Polizei sucht nach Zeugen.