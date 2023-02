Verkehrssituation in Rheinbach : Warum regelkonformes Parken in Merzbach zu Problemen führt

Parken an Straßen

Monika Kerstholt, Ortsvorsteherin für Merzbach, Neukirchen und die dazugehörigen Wohnweiler, beobachtet ebenfalls die Situation entlang der Merzbacher Straße. Man habe sie schon gebeten, sich der Sache anzunehmen. Ein Problem seien aus ihrer Sicht vor allem die Verkehrsteilnehmer, die dort parken, wo es eigentlich nicht zulässig ist, beispielsweise in Kurvenbereichen oder direkt am Fußgängerüberweg. Das mache auch das Einbiegen auf die Merzbacher Straße aus dem Amselweg gefährlich. Dort sei es schon öfter „knapp am Unfall vorbei“ gegangen. Besonders eng ist es für den Bus. „Grundsätzlich muss man da was machen“, sagt Kerstholt dem GA. Es gelte nun zu schauen, was rechtlich machbar ist. Allerdings hätten sich auch Personen an sie gewandt, die nicht verstehen, warum das teilweise Parken auf dem Gehweg in Merzbach neuerdings so strikt geahndet werden. Denn hier sei der Gehweg breit. In der Rheinbacher Kernstadt, entlang der Martinstraße, sei die Situation viel brisanter. Stehen dort Autos teilweise auf dem Gehweg, wird es für Kinderwagen oft zu eng. „Da wird nichts unternommen“, so der Vorwurf, den Kerstholt dazu hörte. Sie befürchtet auch, dort werde mit „zweierlei Maß“ gemessen. kyr