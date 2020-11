Neuer Rheinbacher Bürgermeister legt Amtseid ab : Parteiloser Ludger Banken als Bürgermeister vereidigt

Bürgermeister Ludger Banken (r., mit dem ältesten Ratsmitglied, Reinhard Ganten) spricht am Montagabend in der Stadthalle die Eidesformel. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach Der Rheinbacher Rat konstituierte sich am Montagabend in der Stadthalle. Das Gremium ist auf 40 Mitglieder angewachsen.

An die Anrede „Herr Bürgermeister“ muss sich Ludger Banken nicht lange gewöhnen. Am Montagabend leistete der 55-Jährige in der Rheinbacher Stadthalle seinen Diensteid als sogenannter kommunaler Wahlbeamter und neuer Bürgermeister der Stadt Rheinbach. Dreimal sprach er diese Eidesformel in gleicher Funktion als Verwaltungschef der münsterländischen Gemeinde Everswinkel.