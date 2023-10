Patenschaft zwischen Stadt und Bundeswehr erneuert „Die Soldaten fühlen sich in Rheinbach wohl“

1300 Soldaten und Zivilisten sind aktuell in der Tomburg Kaserne stationiert. Nur 120 Männer und Frauen sind vor Ort untergebracht, die meisten wohnen privat. Dadurch seien die Soldaten in Rheinbach gut integriert, jede Menge Netzwerke im gesellschaftlichen wie zwischenmenschlichen Bereich seien in den in vergangenen Jahren entstanden. „Die Soldaten fühlen sich hier wohl“, hat Rüter immer wieder festgestellt. Wie auch Hauptmann Peter Kempf, der am Rande der Kernstadt wohnt. Wie er bringen sich viele Soldaten bei Projekten von Stadt und Vereinen tatkräftig ein, leisten Hilfe dort, wo sie nötig ist. Zuletzt während und nach der Flut 2021, als die Bundesswehr der Stadt unter anderem Satellitentelefone zur Verfügung gestellt und bei der Instandsetzung der Telekommunikation geholfen hat. „Da hat sich die Auswirkung der Patenschaft gezeigt. Die Konvois der Bundeswehr, die über Wormersdorf Hilfe ins Ahrtal gebracht haben, haben mich tief beeindruckt. Durch diese Hilfe ist das Ansehen der Bundeswehr in Rheinbach noch einmal gewachsen“, sagte Banken.