In Peppenhoven erwischt : Freundin von Drogenkurier wird freigesprochen

Rheinbach Ein Paar aus den Niederlanden wurde an der Raststätte Peppenhoven mit Heroin und Kokain im Auto erwischt. Nun stand die Frau vor Gericht.

Die Spritztour von den Niederlanden nach Süddeutschland fand an der Raststätte Peppenhoven West ein abruptes Ende: Am 21. Februar dieses Jahres war ein junges Pärchen von Rotterdam aus aufgebrochen, um einen Tagesausflug in das Nachbarland zu unternehmen. Das jedenfalls hatte der 27-jährige Fahrer seiner 26-jährigen Freundin erzählt, bevor die beiden in der niederländischen Hafenmetropole den Toyota Yaris des Mannes bestiegen. Dass er auf dieser Fahrt Drogen transportierte, verschwieg er anscheinend. Denn nun wurde die junge Niederländerin vom Vorwurf des Drogenhandles freigesprochen: Die Richter der 1. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht glaubten ihr, dass sie von dem wahren Zweck dieses Trips nichts gewusst hatte.