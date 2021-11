Autofahrer mutmaßlich alkoholisiert : 58-jähriger Mann bei Unfall in Rheinbach schwer verletzt

Peppenhoven/Morenhoven Am Montagmorgen ist ein 58-Jähriger bei einem Unfall zwischen Peppenhoven und Morenhoven schwer verletzt worden. Weil der Mann mutmaßlich alkoholisiert war, entzog ihm die Polizei die Fahrerlaubnis.

Am frühen Montagmorgen hat es zwischen Peppenhoven und Morenhoven einen schweren Autounfall gegeben. Der 58-jährige Fahrer streifte in der langen Kurve auf Höhe der Ortsausfahrt von Peppenhoven eine Verkehrsinsel. Dadurch schleuderte er gegen zwei Verkehrsschilder und landete schließlich frontal an einem Baum. An dem PKW entstand Totalschaden.