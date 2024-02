Diskussionen gehen weiter Nun melden sich in Rheinbach die Befürworter der Fahrradstraßen

Als Wagen im Karneval, in den Sozialen Medien, bei Informationsabenden: In die Diskussion um die Rheinbacher Fahrradstraßen ist immer noch keine Ruhe eingekehrt. Wie berichtet, gibt es in der Stadt Unmut darüber, dass diese Straßen nur noch von Anliegern mit Pkw oder Motorrad befahren werden dürfen. Bislang richteten sich Aktionen immer gegen diese Regelung. Nun ist eine Online-Petition für die Beibehaltung aller neu eingerichteten Fahrradstraßen in Rheinbach aufgetaucht. Gestartet am 27. Januar hat sie bislang (Stand Dienstagnachmittag) 46 Unterzeichner. Wenig, verglichen mit den rund 200 Personen, die an einer Demonstration gegen die derzeitige Regelung teilgenommen hatten.