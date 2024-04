Einsatz der Rheinbacher Feuerwehr Pkw beginnt während der Fahrt zu brennen

15 Mitglieder der Rheinbacher Feuerwehr musste am Sonntagmorgen einen Pkw löschen, der während der Fahrt in Brand geraten war. Wie Thomas Knoch, Sprecher der städtischen Feuerwehr, mitteilte, war der Alarm um 9.49 Uhr aufgelaufen. Ort des Geschehens war die B 266 zwischen dem Kreisverkehr am Handelshof und dem Kreisverkehr, von wo aus es zur Anschlussstelle A 61 geht.