Von Fassadengestaltung bis Bodenqualität Wer alles bei den Planungen zum Rheinbacher Gewerbegebiet Wolbersacker mitredet

Wenn sich Gewerbetreibende in einer Stadt niederlassen möchten, ist das meist ein gutes Zeichen. Nur braucht es dafür auch entsprechende Flächen. Und die stehen nicht von jetzt auf gleich zur Verfügung. Rheinbach hat mit dem „Wolbersacker“ ein am Ende rund 60 Hektar großes Gewerbegebiet in der Planung. Erste Ansiedlungen gibt es dort bereits. Nun beauftragte der Stadtrat die Verwaltung, weitere Schritte hin zum fertigen Bebauungsplan für das gesamte Gelände in Angriff zu nehmen. Dabei galt es auch, auf über 170 Seiten Abwägungen unterschiedlichster Akteure und die Antworten der Stadt darauf zu beachten. Denn auch wenn ein so großes Gewerbegebiet für die Stadtentwicklung positiv sein soll, kann es auf anderen Bereichen negative Auswirkungen haben. Die Pläne – und was unterschiedlichste Beteiligte nicht nur aus dem Naturschutz dazu sagen: