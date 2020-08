Kommunalwahl 2020 : GA-Podiumsdiskussion mit den drei Bürgermeisterkandidaten in Rheinbach

GA-Podiumsdiskussion mit den drei Bürgermeisterkandidaten in Rheinbach

Diskussion des GA mit dem BM-Kandidaten in Rheinbach im Freizeitpark; es moderiert Mario Quadt (r): die Kandidaten Ludger Banken (hinten rechts), Thomas Spitz und Oliver Wolf. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Die drei Bürgermeisterkandidaten in Rheinbach standen bei einer Podiumsdiskussion des General Anzeiger Rede und Antwort. Dabei ging es um Fragen zu Verkehr, Digitalisierung, Klimaschutz, Neubaugebieten und mehr.

Auf Einladung des General-Anzeigers haben sich am Samstagabend im Open-Air-Amphitheater im Freizeitpark die drei Kandidaten für das Bürgermeisteramt den Fragen von GA-Redakteur Mario Quadt und den Fragen aus den Reihen der rund 150 Interessierten gestellt: Ludger Banken, der sich als überparteilicher Kandidat für die vier Rheinbacher Parteien SPD, UWG, Bündnis90/Die Grünen und FDP bewirbt, Thomas Spitz als unabhängiger Bewerber und Oliver Wolf, der für die CDU antritt.

Die Fragen von Redakteur Quadt deckten verschiedene Themenfelder ab. Etwa welche Konzepte die einzelnen Kandidaten haben in Hinblick auf den Fahrzeugverkehr in Hauptstraße, Dreeser Tor und Voigtstor?

Wie wollen sie sich bei den Straßenbaulastträgern Gehör verschaffen, um auch in den Ortschaften wie Wormersdorf und Oberdrees den Durchgangsverkehr zu reduzieren?

Wer folgt in Rheinbach auf Stefan Raetz?

Analyse zur Kommunalwahl : Wer folgt in Rheinbach auf Stefan Raetz?

Aber auch, wie sie die notwendige Digitalisierung in Verwaltung und Schulen finanzieren wollen oder welche Klimaschutzmaßnahmen sie ergreifen wollen.

Aus dem Publikum wurde unter anderem die Frage gestellt, wie die Kandidaten junge Leute in Rheinbach halten wollen, welche Visionen sie in Hinblick auf die Gestaltung von künftigen Neubaugebieten speziell in Sachen Klimaschutz haben oder wie sie private Waldbauern angesichts der Schäden unterstützen wollen.