Nach Einbruch in Rheinbach Polizei Bonn veröffentlicht Fahndungsfoto der mutmaßlichen Täter

Rheinbach · Die Polizei Bonn sucht weiter nach den mutmaßlichen Tätern, die am 20. April in ein Einfamilienhaus in Rheinbach eingebrochen sind. Per Fahndungsfoto hofft sie nun auf weitere Hinweise.

31.05.2023, 18:00 Uhr

Symbolbild. Foto: dpa/Silas Stein





Über einen Monat nach dem mutmaßlichen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rheinbach sucht die Polizei Bonn weiter nach den Tätern. Um zusätzliche Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten, haben die Ermittler nach richterlichen Beschluss nun ein Fahndungsfoto der möglichen Täter veröffentlicht. Die Polizei Bonn sucht diese zwei Tatverdächtigen wegen eines Einbruchversuchs in Rheinbach. Foto: Polizei Bonn Die bisher noch nicht identifizierten Männer sollen am Donnerstag, 20. April, gegen 12.35 Uhr in das bereits erwähnte Rheinbacher Einfamilienhaus eingebrochen sein. Sie wurden dabei auf frischer Tat von dem Wohnungsinhaber überrascht und sind dann laut Polizeiangaben ohne Beute vom Tatort geflüchtet. Eine Nachbarin konnte die zwei Männer auf ihrer Flucht fotografieren. Bisher bleiben die Ermittlungen erfolglos. Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen oder zu deren Person machen kann, soll sich daher umgehend bei der Polizei Bonn melden unter der Rufnummer 0228/150 oder per Mail unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de.

(ga)