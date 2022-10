Diebstahl in Rheinbach : Polizei fahndet mit Fotos nach mutmaßlicher Diebin

Diebstahl in Rheinbach

Rheinbach Eine noch unbekannte Frau soll in einem Modegeschäft in Rheinbach ein Mobiltelefon entwendet haben. Die Polizei Bonn sucht nun mit Fotos nach der Frau.

Die Bonner Polizei fahndet mit Fotos nach einer mutmaßlichen Diebin. Laut Polizei soll die unbekannte Frau am 19. August 2022 gegen 11.40 Uhr die Mitarbeiterin eines Modegeschäfts an der Hauptstraße in Rheinbach abgelenkt und deren Mobiltelefon entwendet haben. Eine Überwachungskamera filmte die Frau im Laden.