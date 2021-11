Bilanz der Kontrollaktion : Polizei und Zoll kontrollieren 314 Fahrzeuge und 416 Personen

Rheinbach Einen Tag lang haben Polizei und Zoll gemeinsam Fahrzeuge und Personen in der Region kontrolliert. Dabei überprüften sie 314 Fahrzeuge und 416 Personen.

Nach dem gemeinsamen Fahndungs- und Kontrolltag mit dem Zoll hat die Polizei Bonn ihre Bilanz gezogen. Laut ihrer Pressemitteilung waren insgesamt rund 100 Polizeikräfte an dem Einsatz beteiligt. Unterstützung bekamen sie von 15 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks der Ortsverbände Bornheim und Brühl, 30 Einsatzkräften des Zolls und vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Bonn. Sie überprüften 314 Fahrzeuge und 416 Personen, zudem maßen sie bei rund 2700 Fahrzeugen die Geschwindigkeit.

Insgesamt wurden, so die Meldung der Polizei, 172 Ordnungswidrigkeitenverfahren und Verwarngelder wegen diverser Verkehrsverstöße eingeleitet. Dabei wurden 23 Fahrzeuge wegen mangelnder Ladungssicherung beanstandet. In zwölf Fällen ahndeten die Beamten Verstöße gegen die Sozialvorschriften. Ein Mofa und ein Pkw wurden wegen des Verdachts auf technische Veränderungen sichergestellt. 82 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. In sechs Fällen standen Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.