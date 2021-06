Polizeieinsatz in Rheinbach-Wormersdorf : 19-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe auf offener Straße

Rheinbach Am Donnerstagabend hat die Polizei einen 19-jährigen in Rheinbach gestellt. Er hatte auf einem Schulhof mit einer Schreckschusswaffe hantiert. Anwohner hatten mehrere Schüsse gehört.

Gegen 20 Uhr am Abend des Fronleichnam-Feiertages war es in Rheinbach-Wormersdorf mit der Ruhe vorbei. Ein 19-Jähriger gab dort auf offener Straße Schüsse aus einer Pistole ab. Anwohner alarmierten die Polizei, weil er „randalierte“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Auf dem Schulhof an der Grundschule in Wormersdorf trafen vier Beamte auf den jungen Mann. Unter Vorhalt ihrer Schusswaffen forderten sie den 19-Jährigen auf, sich zu Boden zu legen. Dieser Aufforderung kam er sofort nach. Anschließend legten Polizisten ihm Handfesseln an. In seinem Rucksack befanden sich laut der Pressemitteilung der Bonner Polizei die Schreckschusswaffe und dazugehörige Munition. Der Heranwachsende, der unter Alkoholeinfluss stand, wurde in das Polizeipräsidium gebracht.